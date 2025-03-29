Двукратный чемпион по боксу попал из СИЗО-1 в больницу. Сейчас он в коме

Двукратный чемпион Кыргызстана по боксу, бронзовый призер чемпионата Азии, 18-летний мастер спорта Рамзан Кадыров попал из СИЗО-1 в больницу в критическом состоянии. Сейчас он в коме. Об этом 24.kg сообщила его мама Анара Амантур кызы.

По ее словам, сына могли избить в учреждении ГСИН, где он содержался. МРТ головного мозга, сделанная 27 марта, показала эпидуральные и субдуральные гематомы, ушиб параорбитальных мягких тканей и левой волосистой части головы у подследственного.

В отделение реанимации Нацгоспиталя Рамзана Кадырова из СИЗО доставили 26 марта вечером без сознания. С тех пор пациенту провели две тяжелые операции, но пациент до сих пор не пришел в себя.

«При задержании у Рамзана не нашли никаких запрещенных предметов или веществ, однако его арестовали и обвиняют по статье «Незаконное изготовлении наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» (статья 282 УК КР). В деле он проходит как соучастник. С момента задержания его неоднократно оставляли под стражей. Было применено уже пять санкций на продление срока содержания, несмотря на отсутствие прогресса в следствии. 26 февраля Первомайский суд продлил срок ареста до 28 апреля 2025 года и оставил его в СИЗО-1», — отметила мать.

Анара Амантур кызы заметила, что после перевода в СИЗО-1 в феврале Рамзан Кадыров резко похудел. Вещи, которые ему передавали близкие, не доходили до него. Четыре с половиной месяца ему не давали встретиться с родителями. На последнем суде он выглядел истощенным.

26 марта 2025 года родители получили тревожный звонок от адвоката. Он сообщил, что Рамзан Кадыров находится в отделении экстренной медицинской помощи. Когда родители прибыли в больницу, мать увидела у него синяк и отек на лице. Анара Амантур кызы отмечает, что ее сын был тогда без сознания, а сотрудники правоохранительных органов скрывали его лицо и не дали родственникам встретиться с ним.

«Состояние Рамзана было настолько тяжелым, что его сразу перевели в реанимацию. Первую операцию провели экстренно, но его состояние оставалось тяжелым. 28 марта ему провели повторную операцию: полностью вскрыли череп и лицо. Несмотря на коматозное состояние, с него не снимали наручники, продолжая держать его как опасного преступника. Я сейчас нахожусь рядом с ним, и он до сих пор не пришел в себя», — говорит мать.

Анара Амантур кызы возмущена, что сотрудники ГСИН держали сына в учреждении до критического состояния.

«Сын занимался спортом и недавно только вернулся с соревнований, которые проходили в Европе. Перед поездкой он проходил медицинское обследование и был абсолютно здоровым. Если бы он болел, его бы не отправили представлять Кыргызстан. Сейчас в ГСИН утверждают, что якобы он мог болеть до поступления в СИЗО, но это абсурд. Если сын придет в себя и выйдет из комы, мы от него тоже услышим то, как все произошло. Даже если его никто не избивал, почему его держали в учреждении до критического состояния? Это халатное отношение», — сказала женщина.

Близкие Рамзана Кадырова обратились к президенту Садыру Жапарову, главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву и в Генеральную прокуратуру. Они просят провести независимое, всестороннее и объективное расследование обстоятельств, при которых Рамзан Кадыров получил тяжелые травмы, от чего впал в комотозное состояние, и привлечь к ответственности всех причастных.

Кроме того, родные просят пересмотреть меру пресечения в отношении подследственного

Комментарий ГСИН

В пресс-службе ГСИН 24.kg отметили, что информация о том, что заключенный Рамзан Кадыров подвергался избиению в следственном изоляторе, не соответствует действительности.

«Медицинское обследование заключенного подтверждает отсутствие признаков свежих травм, которые могли бы свидетельствовать о факте физического насилия. 26 февраля в учреждение № 21 ГСИН (СИЗО-1) поступил следственно-арестованный. При приеме был осмотрен медицинским работником учреждения, каких-либо видимых телесных повреждений у него на теле не было. На момент осмотра медицинскими работниками СИЗО-1 Рамзан Кадыров не обращался с жалобами на состояние здоровья», — подчеркнули в службе.

Далее следует, что 26 марта при повторном осмотре врачом-терапевтом выявлены признаки острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК), в связи с чем в 11.36 вызвана скорая медицинская помощь.

Карета скорой помощи прибыла спустя пять часов, в 16.20. Предварительный диагноз — нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), не исключается вторичный менингит.

Заключенного госпитализировали в Национальный госпиталь для дальнейшего обследования и лечения, где поставлен диагноз некротическая флегмона, эпидуральная и субдуральная гематома лобной доли слева. Остеомиелит лобной кости слева.

«27 марта произведена операция РТЧ лобной области слева с удалением и дренированием гнойного отделяемого. В период нахождения следственно-арестованного Рамзана Кадырова в условиях в учреждение № 21, признаков телесных повреждений и травм головы не зафиксировано, подследственный до этого момента в медицинскую часть по поводу состояния здоровья не обращался», — отметили в СИН.

В ведомстве утверждают, что по результатам обследования поставленный вышеуказанный диагноз является результатом давнего заболевания, то есть до момента поступления в учреждение № 21.