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Происшествия

Следователя УВД города Ош задержали по подозрению в вымогательстве взятки

По факту вымогательства взятки задержали старшего следователя следственной службы УВД города Оша. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Установлено, что подполковник милиции К.Ж.А. вымогал 50 тысяч сомов у гражданина за помощь в поиске и возобновлении архивного уголовного дела для его дальнейшего прекращения и снятия судимости.

Гражданин КР неоднократно обращался в адрес ОВД с письменными запросами. Однако следователь К.Ж.А., невзирая на установленный законом порядок рассмотрения обращения граждан, вымогал вышеуказанную сумму.

27 марта в результате оперативно-следственных мероприятий зафиксирован факт передачи денег. В ходе обыска служебного кабинета старшего следователя обнаружили 45 тысяч сомов.

Подполковника милиции задержали и водворили в СИЗО ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/324372/
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