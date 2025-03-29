08:34
USD 86.40
EUR 93.13
RUB 1.03
Происшествия

В Мьянме число погибших увеличилось до тысячи и произошло новое землетрясение

Еще одно землетрясение произошло сегодня в Мьянме — подземный толчок магнитудой 5,2 балла зафиксирован в 2 километрах от столицы страны Нейпьидо в 15.50 по местному времени, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр располагался в 19 километрах к юго-западу от столицы, где проживают около 925 тысяч человек.

Тем временем местный телеканал MRTV сообщает, что в результате вчерашнего природного катаклизма больше тысячи человек погибли в Мьянме. В Нейпьидо отключены интернет и электричество. Для поиска пострадавших задействована тяжелая спецтехника. Помощь стране уже пообещали АСЕАН, Китай, Тайвань и Индия.

В Бангкоке метро возобновило работу лишь через сутки после землетрясения. В городе объявлен режим ЧС. Таиландские власти признали произошедшее масштабной катастрофой. Премьер-министр потребовала разобраться, почему не сработала система SMS-оповещения.

Напомним, 28 марта в Мьянме произошло мощнейшее землетрясение магнитудой 7,7.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/324379/
просмотров: 4413
Версия для печати
Материалы по теме
Число жертв землетрясения в Мьянме и Таиланде превысило 700 человек
Последствия землетрясений. Минстрой просит кыргызстанцев сообщать о повреждениях
Землетрясение в Юго-Восточной Азии. Погибло 144 человека, более 700 пострадали
Есть месяцы, когда число землетрясений растет. Сейчас такое время — глава НАН КР
Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано на границе Казахстана и Кыргызстана
При землетрясении в Юго-Восточной Азии погибли как минимум 26 человек
В Таласском районе из-за землетрясения пострадали 17 жилых домов — МЧС
В Мьянме произошло мощнейшее землетрясение магнитудой 7,7
Землетрясение произошло в Джалал-Абадской области Кыргызстана
Землетрясение в 4 балла ощутили жители Бишкека
Популярные новости
Землетрясение в&nbsp;4&nbsp;балла ощутили жители Бишкека Землетрясение в 4 балла ощутили жители Бишкека
Самолет прервал полет и&nbsp;вернулся в&nbsp;аэропорт, потому что пассажир потерял телефон Самолет прервал полет и вернулся в аэропорт, потому что пассажир потерял телефон
В&nbsp;Таласском районе из-за землетрясения пострадали 17&nbsp;жилых домов&nbsp;&mdash; МЧС В Таласском районе из-за землетрясения пострадали 17 жилых домов — МЧС
Мужчина перед вылетом обнаружил пропажу $2,6&nbsp;тысячи. Задержан таксист Мужчина перед вылетом обнаружил пропажу $2,6 тысячи. Задержан таксист
Бизнес
Совершите добро в&nbsp;Рамазан&nbsp;&mdash; оплатите фитр-садака через MegaPay Совершите добро в Рамазан — оплатите фитр-садака через MegaPay
Как стать финансово грамотным и&nbsp;обучить этому своих детей? Как стать финансово грамотным и обучить этому своих детей?
Один простой способ проявлять заботу о&nbsp;близких каждый день Один простой способ проявлять заботу о близких каждый день
Отзывы о&nbsp;Newmar Group: инновации и&nbsp;забота о&nbsp;клиенте Отзывы о Newmar Group: инновации и забота о клиенте
30 марта, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
00:01
24.kg поздравляет кыргызстанцев с Орозо айтом
29 марта, суббота
23:51
Прочнее предыдущих в 10 раз. Представили новое стекло для смартфонов
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
22:57
Чемпионат Азии по борьбе. Кыргызстанец Эрназар Акматалиев выиграл золото
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 30 марта: в Бишкеке без осадков
19:42
Высокоскоростной интернет Starlink от Маска теперь доступен в Азербайджане