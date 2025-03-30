01:11
USD 86.40
EUR 93.13
RUB 1.03
Происшествия

Число погибших при землетрясении в Мьянме увеличилось до 1 тысячи 644

Число погибших из-за землетрясения в Мьянме превысило 1,6 тысячи человек. По данным телеканала CGTN, в пострадавших районах погибли 1 тысяча 644 человека, 3 тысячи 408 получили ранения, 139 пропали без вести.

Reuters
Фото Reuters. Последствия землетрясения в Мьянме

Метеорологический департамент Таиланда с 28 марта зафиксировал более 100 афтершоков после землетрясения в Мьянме.

Ожидается, что число жертв и пострадавших еще вырастет по мере разбора завалов.

Отмечается, что в зону бедствия также прибыли спасатели МЧС России. Два самолета со спасателями и врачами приземлились в аэропорту города Янгон для помощи в ликвидации последствий мощного землетрясения. Они привезли с собой необходимое оборудование и инструменты для проведения поисковых работ и деблокирования пострадавших, в том числе эндоскопы, акустические приборы поиска, позволяющие обнаружить пострадавшего под завалами на глубине до 4,5 метра, георадары и тепловизоры.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/324391/
просмотров: 2369
Версия для печати
Материалы по теме
В Таласском районе из-за землетрясения 28 марта пострадали 48 жилых домов
Землетрясение в Мьянме. Данные о пострадавших кыргызстанцах не поступали — МИД
В Мьянме число погибших увеличилось до тысячи и произошло новое землетрясение
Число жертв землетрясения в Мьянме и Таиланде превысило 700 человек
Последствия землетрясений. Минстрой просит кыргызстанцев сообщать о повреждениях
Землетрясение в Юго-Восточной Азии. Погибло 144 человека, более 700 пострадали
Есть месяцы, когда число землетрясений растет. Сейчас такое время — глава НАН КР
Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано на границе Казахстана и Кыргызстана
При землетрясении в Юго-Восточной Азии погибли как минимум 26 человек
В Таласском районе из-за землетрясения пострадали 17 жилых домов — МЧС
Популярные новости
Землетрясение в&nbsp;4&nbsp;балла ощутили жители Бишкека Землетрясение в 4 балла ощутили жители Бишкека
В&nbsp;Таласском районе из-за землетрясения пострадали 17&nbsp;жилых домов&nbsp;&mdash; МЧС В Таласском районе из-за землетрясения пострадали 17 жилых домов — МЧС
Двукратный чемпион по&nbsp;боксу попал из&nbsp;СИЗО-1&nbsp;в больницу. Сейчас он&nbsp;в&nbsp;коме Двукратный чемпион по боксу попал из СИЗО-1 в больницу. Сейчас он в коме
Мужчина перед вылетом обнаружил пропажу $2,6&nbsp;тысячи. Задержан таксист Мужчина перед вылетом обнаружил пропажу $2,6 тысячи. Задержан таксист
Бизнес
Совершите добро в&nbsp;Рамазан&nbsp;&mdash; оплатите фитр-садака через MegaPay Совершите добро в Рамазан — оплатите фитр-садака через MegaPay
Как стать финансово грамотным и&nbsp;обучить этому своих детей? Как стать финансово грамотным и обучить этому своих детей?
Один простой способ проявлять заботу о&nbsp;близких каждый день Один простой способ проявлять заботу о близких каждый день
Отзывы о&nbsp;Newmar Group: инновации и&nbsp;забота о&nbsp;клиенте Отзывы о Newmar Group: инновации и забота о клиенте
31 марта, понедельник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
30 марта, воскресенье
22:25
Чемпионат Азии по борьбе. Орозобек Токтомамбетов выиграл серебряную медаль
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 31 марта: без осадков
19:00
Афиша Бишкека на неделю: концерты, выставки и спектакли
18:30
31 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17:22
Если отключить гаджет, то мозг человека станет на 10 лет моложе — исследование