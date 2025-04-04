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Происшествия

Государству возвращены участки центрального рынка города Кара-Суу

На баланс государства возвращены земельные участки общей площадью 5 тысяч 600 квадратных метров, расположенные на территории рынка города Кара-Суу. Об этом сообщают в ГКНБ.

«При оформлении земельных участков были нарушены требования земельного законодательства. Территория указанного рынка относится к категории земель «сельскохозяйственного назначения», однако фактически использовалась в коммерческих целях, что подтверждается официальными данными государственного предприятия «Кыргызгипрозем».

Установлено, что бывшим владельцам указанной территории рынка поступали денежные средства в виде арендной платы от 250 до 300 тысяч сомов ежемесячно, а средняя стоимость одной торговой точки составляет около $60 тысяч», — говорится в сообщении.

Земельные участки возвращены на баланс государства.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ. Территория рынка

Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/324943/
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