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Происшествия

Ликвидирована крупнейшая в мире платформа по сексуальной эксплуатации детей

Платформа Kidflix насчитывала около 2 миллионов пользователей. Об этом стало известно из официального сообщения Европола.

Правоохранительные органы стран Европы при поддержке Агентства Европейского союза по сотрудничеству в области правопорядка (Европол) провели международную операцию под кодовым названием Stream. В результате закрыта платформа Kidflix — одна из крупнейших в мире по распространению материалов сексуального насилия над детьми.

Расследование началось в апреле 2022 года. За это время на платформе зарегистрировались около 1 миллиона 800 тысяч пользователей со всего мира.

11 марта 2025-го власти Германии и Нидерландов конфисковали сервер Kidflix, на котором находились около 72 тысяч видеофайлов.

На данный момент установлены личности 1 тысячи 393 подозреваемых. Арестованы 79 человек, причастных к распространению запрещенных материалов.

В ходе расследования выявлены пострадавшие дети, 39 несовершеннолетних взяты под защиту. Изъято более 3 тысяч электронных устройств, обнаружено свыше 91 тысячи уникальных видеофайлов.

На платформе пользователи могли не только скачивать видео, но и вести трансляцию. Доступ к материалам осуществлялся через систему токенов, зарабатываемых за загрузку и проверку контента. Оплата велась через криптовалюту.

Видео на платформе было доступно в нескольких качествах. Это позволяло пользователям предварительно просматривать материалы и платить за разблокировку высокого качества. С момента создания в 2021 году пользователи платформы загрузили более 91 тысячи видео общей продолжительностью свыше 6 тысяч часов.

Операция Stream стала крупнейшей в истории Европола по борьбе с преступлениями против детей в интернете. Эксперты агентства оказывали оперативную поддержку, перепроверяли все данные, координировали обмен информацией между странами и помогали национальным властям в расследованиях.

В операции приняли участие более 35 стран, среди которых: Германия, Нидерланды, Франция, Италия, Испания, Бельгия, Австрия, Австралия, Канада, США, Великобритания, Польша, Швеция, Дания, Финляндия, Ирландия, Чехия, Болгария, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Швейцария, Румыния, Сербия, Латвия, Литва, Эстония, Греция, Хорватия, Мальта, Люксембург, Албания, Колумбия, Грузия и Кипр.

Европол отмечает, что борьба с преступлениями против детей остается одним из главных приоритетов ЕС. Онлайн-пространство не является анонимным, а большинство выявленных нарушителей уже были известны правоохранительным органам.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/324959/
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