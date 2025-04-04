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В Джалал-Абаде задержаны бывший и действующий директора лицея

В селе Арал Ноокенского района Джалал-Абадской области спецслужбы задержали бывшего и действующего директоров лицея № 68. Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности КР. 

«На фоне многочисленных жалоб добросовестных студентов спецслужбами установлены факты незаконной выдачи дипломов профессионального лицея № 68 в селе Арал Ноокенского района и присвоения денег. Выявлено, что должностные лица лицея с 2019 года незаконно присваивали деньги, выделенные из республиканского бюджета для стипендий и питания. Кроме того, они занимались незаконным выставлением оценок и выдачей дипломов 18 студентам, фактически не обучавшимся и находящимся за пределами КР», — говорится в сообщении.

В рамках возбужденного уголовного дела 1 апреля задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ по Джалал-Абадской области директор лицея № 68 М.А.П. и бывший директор Т.Т.К.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/324973/
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