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В Дагестане арестованы кыргызстанец и казахстанец: в чем их подозревают

В Дагестане арестованы гражданин Кыргызстана и гражданин Казахстана. Они подозреваются в перевозке крупной партии сильнодействующих веществ с целью сбыта, сообщает пресс-служба Верховного суда республики.

Уточняется, что Тарумовский районный суд заключил их под стражу.

29 марта 2025 года на контрольно-пропускном пункте «Кочубей», расположенном на территории Тарумовского района, сотрудниками полиции был остановлен грузовой автомобиль марки Mercedes-Benz Atego, в котором находились водитель, гражданин Казахстана, и пассажир, гражданин Кыргызстана.

При осмотре кузова сотрудники обнаружили пять полимерных ведер и три клетчатые сумки с таблетками белого цвета в количестве 271 тысяча 900 штук. Препараты были направлены на исследование, согласно которому это сильнодействующие вещества.

«Рассмотрев материалы, суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 10 дней. В случае предъявления им обвинения в этот период срок заключения составит два месяца (до 31 мая 2025 года)», – заявили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/325225/
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