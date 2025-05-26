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Происшествия

Задержана бывший заместитель главы Чон-Сары-Ойского айыл окмоту

В рамках возбужденного уголовного дела по факту мошенничества в составе организованной группы задержаны бывший заместитель главы Чон-Сары-Ойского айыл окмоту Иссык-Кульской области Кыргызстана А.М.Б. и ее близкий родственник Б.А.Б. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Как отмечается, задержанная, используя свои связи с сотрудниками государственных органов, в составе организованной группы, систематически подделывала постановления и другие документы о выдаче в частную собственность земельных участков в курортно-рекреационной зоне Иссык-Кульского района. После оформляла их на подставных лиц, а затем продавала.

По фактам мошенничества и подделки официальных документов продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

ГКНБ КР просит всех пострадавших от действий задержанных или тех, кто владеет какой-либо информацией, обратиться в дежурную службу ГКНБ КР — 00392251180.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/330414/
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