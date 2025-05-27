Сотрудник «Ала-Тоо 24» нашел в туалете пистолет милиционера и унес его домой

Сотрудник отечественного телеканала «Ала-Тоо 24» в служебном туалете нашел забытый работником службы охраны МВД табельный пистолет, после чего забрал его домой. Об этом 24.kg сообщил источник в силовых структурах.

Инцидент произошел 23 мая. Милиционер, охраняющий здание телеканала, зашел в туалет и забыл там пистолет. Сотрудник телеканала зашел в уборную сразу после него и нашел оружие, но, никому ничего не сказав, забрал его домой. В тот же день милиционер начал опрашивать работников СМИ, но парень, взявший пистолет, не признался.

Спустя три дня, когда об утере узнали правоохранители и руководство сотрудника службы охраны МВД, парень принес пистолет в РУВД.

В пресс-службе МВД сообщили, что факт утери табельного оружия расследуется в РУВД Свердловского района. Возбуждено дело по статье «Халатность» УК КР.

Накануне, 26 мая, правоохранители установили, что утерянный пистолет нашел 28-летний Б.А., который добровольно сдал оружие. Следствие продолжается.