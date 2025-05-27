Пожар в детсаду в Джалал-Абаде. Эвакуированы 32 ребенка

По предварительной информации, в 11.48 в оперативную дежурную часть поступило сообщение о возгорании на кухне частного детского сада, расположенного на улице Навои в Джалал-Абаде. Об этом сообщает МЧС.

На тушение огня в 11.49 привлечены 1-е и 2-е отделения ПСЧ (пожарно-спасательной части) № 20 Джалал-Абада. Спасатели эвакуировали 32 воспитанника детского сада, газовые баллоны вынесли в безопасное место.

Общая площадь возгорания составила 120 квадратных метров. Причины возникновения пожара выясняются.