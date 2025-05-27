Мэр Оша прибыл на встречу с недовольными переездом торговцами рынка «Келечек»

Мэр Оша Женишбек Токторбаев прибыл на встречу с недовольными переездом торговцами рынка «Келечек». Об этом стало известно в прямом эфире T-Media в соцсетях.

Напомним, в пресс-службе мэрии южной столицы сообщали, что с 1 июля все крупные рынки Оша переместят на территорию нового муниципального базара. По их данным, решение принято в рамках мероприятий по упорядочиванию торговли и улучшению санитарных условий в городе.

Предприниматели возмущены, что муниципалитет не считается с их мнением и принимает решение в одностороннем порядке. Они рассказали, что покупали торговые контейнеры и павильоны на рынке «Келечек» и не могут их оставить и тем более купить место на новом рынке. Граждане попросили отсрочить перенос на пять лет в связи с наличием у них банковских кредитов.

Отметим, на сегодня квадратный метр помещения в новом комплексе торговцам предлагают купить по $1 тысяче. Стоимость торговых мест предварительно колеблется от $9 тысяч до $12 тысяч.

Выслушав горожан, Женишбек Токторбаев предложил повторно встретиться в пятницу. К этому моменту он обещал рассмотреть варианты решения проблемы.