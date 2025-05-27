15:04
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Происшествия

Мэр Оша прибыл на встречу с недовольными переездом торговцами рынка «Келечек»

Мэр Оша Женишбек Токторбаев прибыл на встречу с недовольными переездом торговцами рынка «Келечек». Об этом стало известно в прямом эфире T-Media в соцсетях.

Напомним, в пресс-службе мэрии южной столицы сообщали, что с 1 июля все крупные рынки Оша переместят на территорию нового муниципального базара. По их данным, решение принято в рамках мероприятий по упорядочиванию торговли и улучшению санитарных условий в городе.

Предприниматели возмущены, что муниципалитет не считается с их мнением и принимает решение в одностороннем порядке. Они рассказали, что покупали торговые контейнеры и павильоны на рынке «Келечек» и не могут их оставить и тем более купить место на новом рынке. Граждане попросили отсрочить перенос на пять лет в связи с наличием у них банковских кредитов. 

Отметим, на сегодня квадратный метр помещения в новом комплексе торговцам предлагают купить по $1 тысяче. Стоимость торговых мест предварительно колеблется от $9 тысяч до $12 тысяч.

Выслушав горожан, Женишбек Токторбаев предложил повторно встретиться в пятницу. К этому моменту он обещал рассмотреть варианты решения проблемы.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/330509/
просмотров: 614
Версия для печати
Материалы по теме
Камчыбек Ташиев проверил строительство школы-интерната в городе Ош, где учился
Новым казы города Ош стал Самидин Атабаев
В городе Ош начали снос одного из старейших христианских кладбищ
Казы города Ош Мирланбека Токтомушева суд отпустил под домашний арест
Вымогали деньги — в городе Ош задержаны местный казы и еще три священнослужителя
Торговцы против переноса рынка «Келечек» в городе Ош на новое место
Мэр города Ош обещал передать ипотечные квартиры молодым актерам в июле
Все базары Оша перенесут на новый муниципальный рынок с 1 июля — мэрия
Молодую львицу изъяли у местного жителя в Ошской области и оштрафовали его
Труппа Ошского драмтеатра пополнилась выпускниками института имени Щепкина
Популярные новости
Кадырбека Атамбаева задержали в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; Кадырбека Атамбаева задержали в аэропорту «Манас»
В&nbsp;РФ&nbsp;задержан организатор, причастный к&nbsp;дистанционным хищениям из&nbsp;Кыргызстана В РФ задержан организатор, причастный к дистанционным хищениям из Кыргызстана
Женщина избила мужчину на&nbsp;АЗС и&nbsp;написала на&nbsp;него&nbsp;же заявление в&nbsp;милицию Женщина избила мужчину на АЗС и написала на него же заявление в милицию
Сотрудника Генпрокуратуры заподозрили в&nbsp;наркотическом опьянении Сотрудника Генпрокуратуры заподозрили в наркотическом опьянении
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; презентовал маркетплейс ElPost «Элдик Банк» презентовал маркетплейс ElPost
Acıbadem: современные методы лечения заболеваний крови у&nbsp;детей Acıbadem: современные методы лечения заболеваний крови у детей
Подарите своему школьнику смартфон! Поздравьте с&nbsp;окончанием учебного года! Подарите своему школьнику смартфон! Поздравьте с окончанием учебного года!
Министерство энергетики и&nbsp;KOICA завершили строительство Операционного центра CAS Министерство энергетики и KOICA завершили строительство Операционного центра CAS
27 мая, вторник
15:02
Активисты бьют тревогу: Добыча инертных материалов нарушает экосистему КР Активисты бьют тревогу: Добыча инертных материалов нару...
14:59
В Иссык-Кульской области с поличным при получении взятки пойман милиционер
14:22
Мэр Оша прибыл на встречу с недовольными переездом торговцами рынка «Келечек»
14:01
Проснулись. Мэр о сносе заборов на проспекте Чингиза Айтматова и реакции жителей
14:00
IT в Кыргызстане живы — и у них большие планы: интервью с Азисом Абакировым