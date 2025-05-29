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Происшествия

Следственные действия по делу Риты Карасартовой не ведутся — адвокат

В отношении Риты Карасартовой за время заключения под стражей никаких следственных действий не проводилось. Об этом журналистам сообщил адвокат Жаныш Бараков.

Он отметил, что, согласно нормам УПК, следователь обязан был провести следственные мероприятия в отношении обвиняемого за время ареста.

«Если такие действия не проводятся, закон предусматривает изменение меры пресечения на не связанную с изоляцией. Мы также заявили ходатайство о проведении очной ставки с Тилекматом Куреновым и другими фигурантами. В течение десяти дней я так и не получил ответа от следователя. В случае отказа мы обязательно обжалуем это решение. Ведь Рита Рахман привлечена именно по делу Тилекмата Куренова, по статье о массовых беспорядках. А для подтверждения роли, действий и целей указанных лиц очная ставка необходима», — заявил Жаныш Бараков.

Он также отметил, что сегодня Бишкекский городской суд отклонил апелляционную жалобу на постановление Свердловского райсуда столицы от 30 апреля о продлении меры пресечения. Рита Карасартова остается под стражей до 12 июня.

По словам адвоката, следователь намерен передать дело обвиняемой в суд до 12 июня.

Гульшайыр Абдирасуловой
Фото Гульшайыр Абдирасуловой. Рита Карасартова

Напомним, Риту Карасартову задержали 14 апреля по обвинению в «призывах к массовым беспорядкам». Обыск в ее доме проведен в ее отсутствие предположительно в связи с публикацией письма активиста Тилекмата Куренова, написанного ранее, в котором он просил опубликовать его текст, если с ним что-либо случится.

19 апреля ГКНБ сообщил, что разыскиваемый активист Тилекмат Кудайберген уулу доставлен в Бишкек из ОАЭ. По данным спецслужб, находясь за пределами республики, он через аккаунты в соцсетях регулярно публиковал провокационные посты и видеообращения с призывами к организации массовых беспорядков с последующей попыткой насильственного захвата власти. 21 апреля Первомайский районный суд продлил Тилекмату Кудайберген уулу меру пресечения в виде ареста в СИЗО до июля. 
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/330824/
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