Дрон летает у окон. Жители микрорайона № 11 жалуются, что их снимают неизвестные

Неизвестные запускают дрон и снимают квартиры через окна. Об этом 24.kg сообщил читатель и прислал видео, на котором запечатлен летательный аппарат.



По его словам, уже неделю дрон летает у дома № 19 в 11-м микрорайоне столицы. Он зависает у окон и потом улетает. Жители проследили за дроном и выяснили, что он вылетает из окна квартиры соседнего дома № 18. Они обратились к домкому.

«Оказалось, что там живут квартиранты. Дрон запускал мужчина — его жена извинилась перед домкомом и обещала, что такого больше не повторится», — рассказал читатель.

Горожанин добавил, что они все же боятся за свою безопасность, поскольку этот человек мог зафиксировать имущество в каждой квартире, к окнам которых подлетал его дрон, не говоря о том, что там могли в этот момент переодеваться.

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