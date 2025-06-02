За неделю в Кыргызстане выявили 348 пьяных водителей

На территории Кыргызстана за одну неделю выявили 22 тысячи 280 нарушений ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе ГУОБДД МВД.

Уточняется, что из общего количества нарушений, выявленных с 26 мая по 1 июня, 348 — управление авто в нетрезвом состоянии.

817 водителей оштрафовали за управление транспортным средством без соответствующих документов;

145 - за незаконную тонировку;

350 - за нарушения ПДД с участием пешеходов;

4 тысячи 24 протокола выписаны за нарушения правил эксплуатации транспортных средств;

45 водителей оштрафовали за автохулиганство;

3 тысячи 504 протокола выписано за превышение установленной скорости;

8 водителей оштрафовали за управление автомобилем с поддельными государственными номерами;

10 тысяч 582 протокола выписано за прочие нарушения Правил дорожного движения.

Кроме того, 2 тысячи 457 авто водворены на штрафстоянки.

ГУОБДД призывает водителей строго соблюдать ПДД ради безопасности на дорогах.