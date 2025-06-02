За неделю в Кыргызстане выявили 348 пьяных водителей

На территории Кыргызстана за одну неделю выявили 22 тысячи 280 нарушений ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе ГУОБДД МВД.
Уточняется, что из общего количества нарушений, выявленных с 26 мая по 1 июня, 348 — управление авто в нетрезвом состоянии.
- 817 водителей оштрафовали за управление транспортным средством без соответствующих документов;
- 145 - за незаконную тонировку;
- 350 - за нарушения ПДД с участием пешеходов;
- 4 тысячи 24 протокола выписаны за нарушения правил эксплуатации транспортных средств;
- 45 водителей оштрафовали за автохулиганство;
- 3 тысячи 504 протокола выписано за превышение установленной скорости;
- 8 водителей оштрафовали за управление автомобилем с поддельными государственными номерами;
- 10 тысяч 582 протокола выписано за прочие нарушения Правил дорожного движения.
Кроме того, 2 тысячи 457 авто водворены на штрафстоянки.
ГУОБДД призывает водителей строго соблюдать ПДД ради безопасности на дорогах.