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Происшествия

За неделю в Кыргызстане выявили 348 пьяных водителей

На территории Кыргызстана за одну неделю выявили 22 тысячи 280 нарушений ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе ГУОБДД МВД.

Уточняется, что из общего количества нарушений, выявленных с 26 мая по 1 июня, 348 — управление авто в нетрезвом состоянии.

  • 817 водителей оштрафовали за управление транспортным средством без соответствующих документов;
  • 145 - за незаконную тонировку;
  • 350 - за нарушения ПДД с участием пешеходов;
  • 4 тысячи 24 протокола выписаны за нарушения правил эксплуатации транспортных средств;
  • 45 водителей оштрафовали за автохулиганство;
  • 3 тысячи 504 протокола выписано за превышение установленной скорости;
  • 8 водителей оштрафовали за управление автомобилем с поддельными государственными номерами;
  • 10 тысяч 582 протокола выписано за прочие нарушения Правил дорожного движения.

Кроме того, 2 тысячи 457 авто водворены на штрафстоянки.

ГУОБДД призывает водителей строго соблюдать ПДД ради безопасности на дорогах. 
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/331197/
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