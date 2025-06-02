Спасатели эвакуировали мужчину с вершины Комсомол в Ала-Арче

35-летнего туриста, получившего травму во время спуска с вершины Комсомол в Ала-Арче, эвакуировали спасатели. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Инцидент произошел 1 июня. Мужчина совершал восхождение в составе группы, но на обратном пути повредил ногу и не смог продолжить движение.

На место выехали сотрудники Государственного центра подготовки спасателей МЧС. Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в безопасную зону. Состояние туриста оценивается как удовлетворительное.

МЧС напоминает: при выходе в горы необходимо учитывать физическую подготовку, погодные условия и иметь при себе средства связи.