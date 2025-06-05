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Происшествия

В Нарынской области зафиксировано землетрясение силой до 4 баллов

По информации Института сейсмологии, сегодня в 16.18 на территории Кыргызстана произошло землетрясение магнитудой 4,5. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Эпицентр находился в районе села Кара-Булун Ат-Башинского района Нарынской области, где сила подземных толчков достигла 4 баллов. В соседних населенных пунктах Кызыл-Туу и Казыбек толчки ощущались силой около 3,5 балла. Землетрясение зафиксировано в радиусе до 79 километров от эпицентра, включая Нарын.

По предварительным данным МЧС, жертв и разрушений не зафиксировано.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/331742/
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