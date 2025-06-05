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Происшествия

Частный детсад в Бишкеке оказался прикрытием для наркобизнеса

В Бишкеке выявлена нарколаборатория, работающая под видом детского сада. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Лаборатория функционировала в здании с вывеской «Растишка АВС» в столице. Вместо присмотра за детьми там велась незаконная деятельность по выращиванию элитных сортов марихуаны. В ходе обыска оперативники обнаружили и изъяли 19 кустов наркосодержащих растений, 54 грамма гашиша, а также оборудование для автоматизированного культивирования каннабиса.

В милиции отметили, что работала там организованная преступная группа, члены которой друг другу приходятся родственниками. Они продавали наркотики через интернет. Таким образом, задержаны 32-летний К.Д.Х., 45-летний Ш.Н.К., 33-летний М.С.О., 40-летний С.М.Б. и 37-летний К.Ч.Р.

По предварительной оценке, потенциальный доход от продажи изъятых наркотиков мог составить около 25 миллионов сомов.

Возбуждено дело по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР. Следствие продолжается. 
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/331749/
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