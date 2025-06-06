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Происшествия

Внимание, розыск! В Бишкеке пропала несовершеннолетняя Бермет Тагаева

В Бишкеке пропала Бермет Тагаева, 2007 года рождения. Об этом сообщили в УВД Свердловского района.

Объявлен розыск.

УВД Свердловского района
Фото УВД Свердловского района. В Бишкеке пропала Бермет Тагаева

По данным ведомства, 4 июня в милицию с заявлением обратилась мама девочки. Она сообщила, что Бермет вышла из дома 3 июня примерно в 23.00 и не вернулась.

Приметы: рост 160-165 сантиметров, волосы длинные черные, худощавого телосложения. Была одета в черные спортивные штаны, белые кроссовки, черную толстовку с белой надписью.

Если вы располагаете какой-либо информацией, способствующей установлению местонахождения Бермет Тагаевой, милиция просит сообщить по телефонам: 0312432815, 0500432815, 0555102777 или 102.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/331783/
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