Убийство Айзирек. Блогер Айбек Уланов арестован по решению суда

Блогер Айбек Уланов, оскорбивший погибшую от рук мужа Айзирек Эралиеву, по решению суда арестован. Об этом 24.kg сообщили в инициативной группе по сбору подписей под заявлением с требованием привлечь его к уголовной ответственности.
По данным адвоката Шердора Абдыкапарова, 5 июня следственный судья Свердловского районного суда Бишкека вынес постановление об удовлетворении ходатайства следователя об аресте блогера с содержанием под стражей в СИЗО-1 столицы.
Ранее против Айбека Уланова возбуждено уголовное дело по статье 330 «Разжигание расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды» УК КР.
Напомним, адвокат Шердор Абдыкапаров призывал подписать заявление о возбуждении уголовного дела против блогера Айбека Уланова по факту распространения информации, порочащей честь и достоинство погибшей женщины, а также за разжигание ненависти и вражды. Инициативу поддержали уже более 14 тысяч 500 кыргызстанцев.
Айбек Уланов в сервисе Threads написал: «Как вы отреагировали бы, если спалили, что ваша жена на 20-летие окончания школы переспала с одноклассником?» и прикрепил арт-картинку погибшей. Публикация вызвала гнев среди пользователей соцсетей. Они потребовали, чтобы блогера привлекли к ответственности. Позже он вынужден был извиниться. Однако многие посчитали это недостаточным.
Ранее стало известно, что брата Айбека Уланова, оскорбившего погибшую от рук мужа Айзирек Эралиеву, также задержали сотрудники милиции за угрозы в адрес Шердора Абдыкапарова.
Напомним, 38-летнюю жительницу Кара-Кульджинского района Ошской области Айзирек Эралиеву убил супруг. По словам близких погибшей, 26 мая женщина с мужем посетила торжество в школе, где отмечали 20-летие выпуска. Это вызвало ревность супруга. Он избил жену, а после застрелил.
По факту убийства Айзирек Эралиевой возбуждено уголовное дело по статье 122 «Убийство» УК КР. Материалы дела переданы в Кара-Кульджинский РОВД. В качестве подозреваемого задержан муж погибшей. Он заключен под стражу на два месяца. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
У Айзирек Эралиевой остались пятеро детей. Старшему сыну 17 лет, он обучается в колледже в Бишкеке. Второй сын окончил 9-й класс, третьему ребенку 11 лет. Также остались семилетняя девочка и младшая дочь четырех лет. Сообщается, что родной брат подозреваемого выразил готовность взять детей под опеку.