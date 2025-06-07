ГКНБ возбудил дело по трем нигерийцам, ставшим жертвами нелегальной миграции

Касательно недавней публикации по жалобе трех граждан Нигерии по вопросу их принудительного труда и незаконного изъятия паспортов ГКНБ ответил 24.kg, что указанные иностранцы являются участниками следственных действий, а также пострадавшими от действий организаторов канала нелегальной миграции.

По данному факту на основании собранных материалов в мае 2025 года возбуждено уголовное дело по статье 168 УК КР. Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий по установлению других лиц, причастных к данному преступлению.

По завершении следственных действий гражданам Нигерии будет оказана необходимая консульская помощь для возвращения на родину.