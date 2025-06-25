Из-за наводнений в южных провинциях Китая эвакуировали сотни тысяч человек

Из-за наводнений в южных провинциях Китая Гуйчжоу и Гуанси эвакуировали сотни тысяч человек. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что после нескольких дней проливных дождей реки в этих районах вышли из берегов и затопили города и села. По предварительным данным, затоплены дороги, подземные парковки, торговые центры и административные здания. Потоки воды сносят автомобили и угрожают устойчивости мостов и автомагистралей.





«Это рекордное по интенсивности наводнение для региона за последние десятилетия», — сообщают местные метеорологи. Ожидается, что дожди продолжатся еще как минимум двое суток.