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Внимание, розыск! Из Центра социальной адаптации опять сбежали дети

В Бишкеке из Центра социальной адаптации сбежали дети. Объявлен розыск.

По данным пресс-службы УВД Ленинского района, разыскиваются без вести пропавшие несовершеннолетние.

Василий Тятьков, 2010 года рождения, вечером 11 апреля вышел из центра и не вернулся. Приметы: рост 140-145 сантиметров, худой, короткие рыжие волосы, голубые глаза. Был одет: белая рубашка, черные спортивные штаны и кроссовки. Особые приметы: хорошо говорит на кыргызском языке.

Демьян Кононенко, 2009 года рождения, вышел вечером 25 мая и не вернулся. Это не первый его побег. 14 ноября 2024-го он также самовольно покинул центр, его нашли и вернули в учреждение. Приметы: рост 160-165 сантиметров, худой, короткие рыжие волосы, голубые глаза. Был одет: черная футболка, белые брюки, серые кроссовки.

Венера Паязова, 2007 года рождения, ушла из центра вечером 24 июня. Приметы: рост 166-168 сантиметров, худая, темные волосы до плеч, карие глаза, на носу родимое пятно. Была одета: бордовый спортивный костюм, белая футболка, белые кроссовки.

Милиция просит всех, кто видел подростков или знает об их местонахождении, сообщить по телефонам: 0312352947, 0312352671, 0702808023, 0707143471.

Напомним, 12 июня трое несовершеннолетних подростков самовольно покинули Центр защиты детей. Позже их нашли. 
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/334609/
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