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Происшествия

На границе РФ и Казахстана транспортный коллапс, в котором застряли авто и из КР

Жители Оренбургской области пожаловались на «транспортный коллапс» на границе с Казахстаном, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

из соцсетей
Фото из соцсетей

При этом, говорят сами водители, самое большое количество автомашин из стран Центральной Азии.

«На пункте пропуска «Орск» уже третьи сутки коллапс. Более сотни машин стоят в очереди, это не считая грузовых. Если казахстанскую таможню можно пройти хотя бы за часа три, то на российской люди стоят сутками. Никто толком не объясняет, в чем причина затора. При этом в очереди огромное количество авто из Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана», — рассказал очевидец.

Вероятной причиной называют ужесточение проверок и новые правила въезда в Россию с июля (на всех пунктах начинает действовать эксперимент с регистрацией иностранцев в мобильном приложении RuID), из-за чего многие иностранные водители пытаются попасть в страну до этого срока, отмечается в сообщении.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/334759/
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