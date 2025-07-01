На границе РФ и Казахстана транспортный коллапс, в котором застряли авто и из КР

Жители Оренбургской области пожаловались на «транспортный коллапс» на границе с Казахстаном, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

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При этом, говорят сами водители, самое большое количество автомашин из стран Центральной Азии.

«На пункте пропуска «Орск» уже третьи сутки коллапс. Более сотни машин стоят в очереди, это не считая грузовых. Если казахстанскую таможню можно пройти хотя бы за часа три, то на российской люди стоят сутками. Никто толком не объясняет, в чем причина затора. При этом в очереди огромное количество авто из Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана», — рассказал очевидец.

Вероятной причиной называют ужесточение проверок и новые правила въезда в Россию с июля (на всех пунктах начинает действовать эксперимент с регистрацией иностранцев в мобильном приложении RuID), из-за чего многие иностранные водители пытаются попасть в страну до этого срока, отмечается в сообщении.