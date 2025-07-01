Более 50 тысяч человек эвакуировано из турецкого Измира из-за лесных пожаров

Тысячи человек эвакуированы в безопасные районы после пожаров в Измире. Об этом сообщает Bengu Turk со ссылкой на главу МВД Турции Али Ерликая.

Уточняется, что турецкие спасатели эвакуировали уже более 50 тысяч человек из провинций Измир и Маниса, где пожарные продолжают бороться с серией лесных возгораний.

По данным местного Агентства гражданской обороны, природная стихия затронула как минимум 41 общину в разных регионах страны. В провинции Измир из-за пожаров пострадали более 130 жилых домов, огонь тушат 1 тысяча пожарных и 14 вертолетов.