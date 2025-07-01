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Серию мошенничеств с поддельными онлайн-чеками раскрыли в Иссык-Кульской области

Сотрудники милиции в Иссык-Кульском районе раскрыли серию мошенничеств, связанных с использованием поддельных онлайн-чеков. Задержаны трое молодых людей, причастных к семи аналогичным преступлениям в Чолпон-Ате и Бишкеке, сообщила пресс-служба регионального УВД.

По ее данным, преступление выявили после того, как 21 июня 2025 года в ОВД Иссык-Кульского района обратился житель Чолпон-Аты 47-летний И.М. Он сообщил, что трое неизвестных приобрели товар в его магазине на 18,5 тысячи сомов, предоставив поддельный онлайн-чек, и скрылись.

По факту возбудили уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР. В итоге милиция задержала троих подозреваемых — уроженцев Бишкека и Балыкчи.

В ходе предварительного следствия установлено, что они причастны к совершению семи аналогичных преступлений, которые произошли как в Чолпон-Ате, так и в столице. Подозреваемые полностью признали вину.

Иссык-Кульский районный суд избрал в отношении всех троих меру пресечения в виде заключения под стражу на месяц. Следствие продолжается.

УВД Иссык-Кульской области призывает граждан:

  • Всегда проверяйте подтверждение онлайн-платежей через официальные мобильные приложения или банки.

  • При выявлении подозрительных операций немедленно сообщайте в милицию по телефону 102.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/334782/
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