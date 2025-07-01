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Происшествия

Из-за повышения уровня воды в озере Такыр-Тор эвакуировали 782 человека

В ночь на 1 июля, около 3.00, уровень воды озера Такыр-Тор в селе Алмалуу Иссык-Атинского района вновь поднялся, затопив дорогу между селами Алмалуу и Горная Серафимовка. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, подразделения министерства эвакуировали в безопасное место 500 человек из села Алмалуу, 240 — из села Кебек-Бий (Горная Серафимовка), 42 — из дома престарелых в селе Нижняя Серафимовка.

В эвакуации задействовали 21 сотрудника МЧС, 4 — службы экстренной медицинской помощи, 80 — МВД, 15 машин экстренной помощи и 8 машин скорой, 7 микроавтобусов и личные автомобили.

В настоящее время в связи со стабилизацией обстановки эвакуированные граждане возвращаются в свои дома. Обстановка на озере Такыр-Тор находится на контроле министра чрезвычайных ситуаций, сообщила пресс-служба ведомства.

Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/334793/
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