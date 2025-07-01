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Происшествия

У берегов Ливии на борту танкера с казахстанской нефтью произошел взрыв

У берегов Ливии на борту танкера с казахстанской нефтью произошел взрыв, сообщает Bloomberg. Судно перевозит 1 миллион баррелей нефти.

иллюстративное
Фото иллюстративное

Уточняется, что на борту танкера Vilamoura, перевозившего 1 миллион баррелей нефти, произошел взрыв у побережья Ливии. Происшествие произошло 30 июня.

По данным издания, судно принадлежит греческой компании TMS Tankers. По словам ее представителя, в результате взрыва судно дало течь, а машинное отделение танкера было затоплено. Утечки нефти не произошло, экипаж не пострадал.

Точная причина взрыва пока не установлена, судно буксируют в Грецию для оценки ущерба, проинформировали в TMS Tankers.

По сведениям трекинг-сервисов, накануне танкер Vilamoura дважды заходил в российские нефтяные терминалы для погрузки казахстанской нефти. В апреле — в порт Усть-Луга в Ленинградской области, в мае — в терминал Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском. Взрыв на борту судна произошел во время рейса из ливийского порта Зейтина в сторону Гибралтара.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/334810/
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