У берегов Бали затонул паром: десятки человек числятся без вести пропавшими

Паром, на борту которого находилось 65 человек, затонул у берегов Бали. Об этом сообщает CNN Indonesia.

Отмечается, что паром затонул примерно через 25 минут после отплытия вечером 2 июля. Найдены два тела и 20 выживших, многие из них были без сознания. Более 40 человек числятся пропавшими без вести.

Судно KMP Tunu Pratama Jaya, следовавшее по маршруту Кетапанг — Баньюванги — Гилиманук, затонуло недалеко от Балийского залива.

По предварительным данным, на борту находились 53 пассажира и 12 членов экипажа. Также паром перевозил 22 автомобиля, в том числе 14 грузовиков.