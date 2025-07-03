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Иран сообщил о серьезном повреждении своих ядерных объектов

Иран сообщил о серьезном повреждении своих ядерных объектов после ракетных ударов, нанесенных во время 12-дневной войны.

СМИ
Фото СМИ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи

«Никто точно не знает, что произошло в Фордо. При этом на данный момент мы знаем, что объекты серьезно и сильно повреждены. Организация по атомной энергии Исламской Республики Иран в настоящее время проводит оценку и анализ, и отчет будет представлен правительству», — сказал глава МИД Аббас Аракчи в интервью CBS News.

По его словам, Иран ждет отчета о том, возможно ли будет перезапустить ядерные объекты и будут ли они в итоге перезапущены.

«Согласно религиозному предписанию, фетве верховного лидера исламской революции, ядерному оружию нет места в оборонной доктрине Исламской Республики Иран, оно запрещено с религиозной точки зрения», — добавил Аббас Аракчи.

Он заявил, что «нельзя уничтожать технологию и науку для обогащения посредством бомбардировок» и, если у Ирана будет намерение восстановить программу, он сможет быстро устранить ущерб и наверстать время.

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Глава МИД также подчеркнул, что Иран гордится своей мирной ядерной программой, будет ее защищать, «мы также пережили 12 дней навязанной войны, поэтому люди не откажутся легко от обогащения урана».

Он выразил сомнение в возможности быстрого возобновления переговоров с США. «Нам сначала придется убедиться, что Америка не вернется к тому, чтобы снова нацелить на нас военный удар во время переговоров. И я думаю, что с учетом всех этих соображений нам понадобится больше времени», — сказал Аббас Аракчи.

При этом он заверил, что «двери для дипломатии» никогда не захлопнутся.

Напомним, израильско-иранская война продлилась 12 дней. Стороны обменивались ракетными ударами. Целью ЦАХАЛ были ядерные объекты в Иране. 24 июня Тегеран и Тель-Авив договорились о перемирии. Обе страны заявили о победе в этом противостоянии.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/335000/
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