В Токмаке автоинспектор спас девочку, подавившуюся палочкой от мороженого. Инцидент произошел накануне примерно в 18.00 в селе Чуй возле районной больницы.

На кадрах видно, как возле парковки стоят женщина, два мальчика и девочка. Последняя начала странно себя вести, а остальные суетятся рядом. К ним подбежали двое милиционеров, один из которых оказал помощь ребенку.