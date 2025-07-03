В Токмаке автоинспектор спас девочку, подавившуюся палочкой от мороженого. Инцидент произошел накануне примерно в 18.00 в селе Чуй возле районной больницы.
На кадрах видно, как возле парковки стоят женщина, два мальчика и девочка. Последняя начала странно себя вести, а остальные суетятся рядом. К ним подбежали двое милиционеров, один из которых оказал помощь ребенку.
В УОБДД Чуйской области рассказали, что это был младший инспектор ОБДД Чуйского района прапорщик милиции Рысбек уулу Кубан. Оказалось, что девочка подавилась палочкой от мороженого, а милиционер оказал ей первую доврачебную помощь.