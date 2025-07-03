Государству возвращена часть комплекса ГП «Ак-Тилек» на Иссык-Куле

ГКНБ установил факт вывода в частную собственность незавершенного здания лечебно-оздоровительного учреждения государственного предприятия «Ак-Тилек» с прилегающим земельным участком общей площадью порядка 8 гектаров. Оно расположено в селе Бактуу-Долоноту Иссык-Кульской области.

В ходе расследования уголовного дела получены подтвержденные данные о том, что в 1998 году ответственные лица АО «Кыргызтемир» по предварительному сговору, в корыстных целях, для получения личной материальной выгоды организовали коррупционную схему по выводу в частную собственность указанного объекта.

«Так, на основе фиктивного проекта по строительству и обустройству лечебно-оздоровительного учреждения для работников железнодорожной отрасли незаконно заключили договор купли-продажи с Фондом по управлению государственным имуществом и вывели из государственной собственности недостроенное здание и прилегающую территорию. В последующем на площади 2,3 гектара построен частный пансионат «Колумб», а остальные земли распроданы в частном порядке.

Собственник пансионата, признавая неправомерность фактического владения землями, на добровольной и безвозмездной основе передал его с прилегающей территорией 2,3 гектара на баланс Государственного агентства по управлению государственным имуществом», — говорится в сообщении.

В настоящее время ГКНБ ведет работу по возврату остальной части территории общей площадью более 5 гектаров.