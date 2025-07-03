12:43
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Происшествия

Бишкек и Чуйская область лидируют по росту семейного насилия в КР

Бишкек и Чуйская область лидируют по количеству зарегистрированных случаев семейного насилия. Об этом заявил начальник отдела профилактики семейного насилия и координации деятельности передвижных приемных пунктов милиции Службы общественной безопасности МВД КР Данияр Сапарбаев.

Читайте по теме
Рост семейного насилия. Кыргызстанцы стали меньше бояться заявлять об этом

«Да, столица и область лидируют в этой статистике — из общего количества это порядка 50 процентов. Но связано это с тем, что в Бишкеке и Чуйской области больше всего людей. Это и местные жители, и, конечно же, влияет внутренняя миграция», — отметил Сапарбаев.

Милиционер отметил, что правоохранители работают в усиленном режиме в направлении профилактики семейного насилия. Снимаются ролики и распространяются в СМИ. Кроме того, Данияр Сапарбаев добавил, что семейное насилие — это проблема поколений.

«Если у женщины в детстве было семейное насилие — отец бил, мать, то велика вероятность того, что она станет жертвой и своего супруга. Все дело в воспитании и восприятии данной проблемы», — говорит милиционер.

Но хороший эффект показывают профилактические мероприятия, форумы по семейному насилию и работы со священнослужителями. Во время пятничной молитвы они рассказывают молящимся о недопущении семейного насилия.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/335033/
просмотров: 489
Версия для печати
Материалы по теме
В Оше мать двоих детей покончила с собой. Родные просят независимой экспертизы
В Иссык-Кульской области прошел ежегодный форум «Безопасность-2025»
Жительницы Баткена провели марш против семейного насилия в сопровождении милиции
Рост семейного насилия. Кыргызстанцы стали меньше бояться заявлять об этом
Милиция обеспечила общественный порядок при вручении выпускникам аттестатов
МВД провело профилактику домашнего насилия среди сотрудников Минкультуры
Судья Аламединского суда подозревается в вымогательстве взятки
Минтруда займется профилактикой насилия в отношении женщин и девочек
Родительница жалуется на рэкет в школе № 3 Оша. Комментарий УВД
В Ат-Баши мужчина угрожал ножом жене, облил ее и дом бензином
Популярные новости
Восьмилетнюю девочку КамАЗ переехал на&nbsp;зебре в&nbsp;Бишкеке. Она была на&nbsp;велосипеде Восьмилетнюю девочку КамАЗ переехал на зебре в Бишкеке. Она была на велосипеде
Теракт в&nbsp;&laquo;Крокус Сити Холле&raquo;. Обвиняемые назвали заказчиком спецслужбы Украины Теракт в «Крокус Сити Холле». Обвиняемые назвали заказчиком спецслужбы Украины
Спецслужбы распространили видео задержания вице-мэра Бишкека Байгазиева Спецслужбы распространили видео задержания вице-мэра Бишкека Байгазиева
Признался, что взял $50&nbsp;тысяч. Камчыбек Ташиев о&nbsp;задержании вице-мэра Бишкека Признался, что взял $50 тысяч. Камчыбек Ташиев о задержании вице-мэра Бишкека
Бизнес
Кыргызское кино в&nbsp;вашем смартфоне: бесплатный онлайн-кинотеатр Etnomedia Кыргызское кино в вашем смартфоне: бесплатный онлайн-кинотеатр Etnomedia
Оплата госпошлины в&nbsp;суд стала проще с&nbsp;MegaPay Оплата госпошлины в суд стала проще с MegaPay
ОАО &laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;мэрия Бишкека подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве ОАО «Элдик Банк» и мэрия Бишкека подписали меморандум о сотрудничестве
Pos-терминал от&nbsp;Bakai Bank по&nbsp;акции&nbsp;&mdash; ноль процентов на&nbsp;все платежи Pos-терминал от Bakai Bank по акции — ноль процентов на все платежи
3 июля, четверг
12:36
В ГП «Кыргызфармация» началась реструктуризация В ГП «Кыргызфармация» началась реструктуризация
12:10
Кыргызское кино в вашем смартфоне: бесплатный онлайн-кинотеатр Etnomedia
12:08
В поездах Кыргызстана увеличат бесплатную норму веса перевозки ручной клади
12:00
«Кара-Кыргыз». Как через сериал напомнить об истории народа
11:51
Число утонувших в Кыргызстане с начала года достигло 33 человек — МЧС