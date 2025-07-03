С начала 2025 года в Кыргызстане утонули 33 человека. Об этом сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.

По данным ведомства, из общего числа погибших 21 человек утонул в летний период. Для сравнения, за аналогичный период 2024-го число жертв составило 35 человек.

В МЧС уточнили, что 35 процентов погибших — взрослые, еще 15 процентов — дети младше 12 лет.

Основными причинами трагедий остаются купание в запрещенных местах — каналах, прудах, реках и водохранилищах, отдых у воды в состоянии алкогольного опьянения, а также отсутствие присмотра за детьми.

«Министерство ежегодно проводит профилактическую работу, особенно в зимний и летний периоды, напоминая населению о правилах безопасности на воде. Несмотря на это, многие граждане пренебрегают предупреждениями», — подчеркнули в пресс-службе.

МЧС вновь призывает соблюдать меры безопасности и не рисковать собственной жизнью.