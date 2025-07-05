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Бывшего главу сельской управы в Ноокате задержали за связь с ОПГ Дженго

Бывшего главу сельской управы Ноокатского района Ошской области задержали за финансирование ОПГ Кадырбека Досонова (Дженго). Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела получены факты, подтверждающие многолетнее сотрудничество Ш.Г., бывшего главы Мирмахмудовской сельской управы Ноокатского района, с Дженго. 

По версии следствия, в период с 2008 по 2021 год Ш.Г. систематически предоставлял преступной группе финансовую поддержку, получая одобрение на ведение коррупционной деятельности. Спецслужбы также получили информацию о незаконной приватизации госимущества, создании фиктивных структур и выводе средств в особо крупном размере.

Ш.Г. водворили в СИЗО ГКНБ КР. Следственные действия продолжаются.

Отмечается, что устанавливаются другие эпизоды противоправной деятельности и принимаются меры по возврату имущества государству.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/335284/
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