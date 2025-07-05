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Происшествия

В Бишкеке задержали мужчину, подозреваемого в вымогательстве $70 тысяч

В Бишкеке задержали мужчину, подозреваемого в вымогательстве $70 тысяч. Об этом сообщили в УВД Ленинского района.

УВД Ленинского района Бишкека
Фото УВД Ленинского района Бишкека

По данным ведомства, в результате спецоперации с поличным при получении денежных средств в размере $5 тысяч был задержан 43-летний М.И. Он подозревается в вымогательстве в особо крупном размере — $70 тысяч под предлогом нераспространения ложной информации о гражданине М.А.

В ходе следственных мероприятий изъяты заранее меченые купюры, которые признаны вещественными доказательствами по делу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 208 «Вымогательство в особо крупном размере» УК КР. Решением Ленинского районного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до окончания срока следствия.

Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/335297/
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