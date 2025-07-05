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Женщина получала запрещенные психотропные препараты через почту. Ее задержали

В Бишкеке женщина получала запрещенные в стране психотропные препараты в больших объемах через почту. Ее задержали. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Сотрудники СБНОН выявили и пресекли устойчивый канал поставки запрещенных лекарственных препаратов в особо крупных размерах. Перевозка осуществлялась посредством международных почтовых отправлений из иностранных государств в Кыргызскую Республику.

Возбуждено уголовное дело по статье 282 «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР. В одном из почтовых отделений Бишкека оперативники задержали 34-летнюю женщину.

У задержанной изъяли сильнодействующие вещества − 1 тысячу 550 таблеток, доставленные из иностранного государства. При проведении обыска по месту проживания Т.Д. обнаружены 20 психотропных таблеток, а также другие лекарственные препараты, происхождение и правовой статус которых уточняется.

Отмечается, что изъятые препараты включены в перечень веществ, запрещенных на территории Кыргызской Республики в соответствии с постановлением кабмина. Назначены соответствующие судебно-химические экспертизы. Ведутся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к каналу поставки.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/335301/
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