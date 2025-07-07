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Происшествия

По подозрению в мошенничестве задержан экс-сотрудник ГКНБ

В Бишкеке задержан экс-сотрудник органов нацбезопасности, причастный к мошенничеству и содействию незаконной миграции, сообщил пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности.

Отмечается, что он получил крупную сумму от арендатора швейного цеха, в котором проживали и работали 20 иностранцев. Находились они на территории КР без разрешительных документов.

Человек, представившийся действующим сотрудником ГКНБ, обещал помочь в легализации трудовых мигрантов и «прикрыть» от возможных проверок.

«Указанный гражданин в действительности не имеет отношения к ГКНБ КР, ранее был уволен из органов. Несмотря на это, он продолжал поддерживать контакт с потерпевшей стороной, затягивал с выполнением обещаний и убеждал в возможности урегулировать ситуацию. Зафиксированы факты частичного возврата денежных средств. В дальнейшем фигурант стал уклоняться от общения и не выполнил взятые на себя обязательства в полном объеме», — сообщили в ГКНБ.

В рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/335364/
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