По подозрению в мошенничестве задержан экс-сотрудник ГКНБ

В Бишкеке задержан экс-сотрудник органов нацбезопасности, причастный к мошенничеству и содействию незаконной миграции, сообщил пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности.
Отмечается, что он получил крупную сумму от арендатора швейного цеха, в котором проживали и работали 20 иностранцев. Находились они на территории КР без разрешительных документов.
Человек, представившийся действующим сотрудником ГКНБ, обещал помочь в легализации трудовых мигрантов и «прикрыть» от возможных проверок.
В рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.