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Происшествия

МЧС приостановило работы на угледобывающем участке в Нарынской области

Министерство по чрезвычайным ситуациям Кыргызской Республики приостановило работы на угледобывающем предприятии в Джумгальском районе Нарынской области после выявления серьезных нарушений техники безопасности. Причина — масштабный оползень объемом свыше 1 миллиона кубических метров, сошедший в селе Дүунгуромо Мин-Кушского айыл аймака, сообщала пресс-служба МЧС.

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Инцидент произошел 6 июля около 15.00 на участке «Как», принадлежащем компании «Минерал Прайм». Во время горных работ обрушилась огромная масса земли. По предварительным данным, пострадавших нет, однако последствия происшествия могут быть серьезными как для работников, так и для окружающей среды.

Оперативная группа МЧС выехала на место происшествия и установила, что на предприятии допущены грубые нарушения норм промышленной безопасности, в том числе в части укрепления склонов, соблюдения глубины и объемов добычи.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/335375/
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