За неделю в Кыргызстане выявлено более 20 тысяч фактов нарушений ПДД

Главное управление обеспечения безопасности дорожного движения МВД с 30 июня по 6 июля, по предварительным данным, выявило 20 тысяч 74 факта нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.
Отмечается, что на временную штрафстоянку водворены 1 тысяча 668 транспортных средств.
Какие нарушения ПДД были выявлены:
- управление транспортными средствами без соответствующих документов — 505 случаев;
- управление транспортом в состоянии опьянения — 209;
- незаконное тонирование стекол автомобилей — 81;
- нарушения ПДД с участием пешеходов — 1 тысяча 55;
- нарушение правил эксплуатации транспортных средств — 3 тысячи 845;
- агрессивное вождение — 25;
- превышение установленной скорости — 3 тысячи 562;
- управление автомобилем с поддельными государственными номерами — 8;
- другие нарушения ПДД — 9 тысяч 116.