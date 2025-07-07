За неделю в Кыргызстане выявлено более 20 тысяч фактов нарушений ПДД

Главное управление обеспечения безопасности дорожного движения МВД с 30 июня по 6 июля, по предварительным данным, выявило 20 тысяч 74 факта нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

Отмечается, что на временную штрафстоянку водворены 1 тысяча 668 транспортных средств.

Какие нарушения ПДД были выявлены: