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Происшествия

В Кыргызстане объявлен в розыск гражданин Иордании

В Кыргызстане пропал гражданин Иордании. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По ее данным, Альрашайде Махмуда Фариса Махмуда, 1995 года рождения, находясь в КР, перестал выходить на связь с родственниками.

МВД КР
Фото МВД КР

 

«По имеющимся данным, последние два месяца его местонахождение неизвестно, в связи с чем имеются основания полагать, что с ним могли произойти непредвиденные обстоятельства.

Приметы разыскиваемого: был одет в оранжевую толстовку, синюю кепку, на правой щеке имеется родинка. Всем, кто его видел, просим незамедлительно доставить его в ближайшее подразделение органов внутренних дел либо сообщить по следующим телефонам: дежурная часть ГУВД Бишкека: 0312 43-75-68, 102, ОР УУР ГУВД: 0312 48-64-47, 0550 102 238, 0772 701 888», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/337015/
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