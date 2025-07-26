15:14
USD 87.32
EUR 101.06
RUB 1.08
Происшествия

Теракт. В Иране в здании суда погибли пять человек, в том числе новорожденный

В Иране неизвестные открыли огонь в здании суда неподалеку от границы с Пакистаном. По данным Tasnim, погибли пятеро, в том числе женщина с новорожденным, еще 13 ранены, также убиты трое нападавших. Ответственность за атаку взяла группировка сепаратистов, сообщает Mehr.

Tasnim
Фото Tasnim

Уточняется, что несколько неизвестных ворвались в здание суда в Захедане (провинция Систан и Белуджистан) и открыли огонь. Они открыли стрельбу сразу, как вошли в здание сегодня утром. 

Пострадавших эвакуировали из здания и доставили в больницы. Жителей призвали избегать места происшествия.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), передают СМИ. В Иране она признана террористической и существует с 2012 года. Члены группировки придерживаются салафитского течения в суннитском исламе и ведут борьбу против действующего правительства Ирана, базируясь на пакистанской территории. Провинция Систан и Белуджистан граничит с Пакистаном, «Джейш аль-Адль» неоднократно устраивала атаки в этом районе. 
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/337605/
просмотров: 2093
Версия для печати
Материалы по теме
Акыйкатчи призвали промониторить задержание четырех граждан Ирана в Кыргызстане
Аятолла Али Хаменеи впервые появился на публике после войны Ирана с Израилем
Кыргызстан и Иран обсудили вопрос упрощения миграционных процедур
Иран сообщил о серьезном повреждении своих ядерных объектов
Иран прекратил сотрудничество с МАГАТЭ
Зона конфликта. МИД провел эвакуацию еще одной группы кыргызстанцев из Ирана
Вооруженный конфликт. В посольстве Ирана в Бишкеке открыта книга соболезнований
Теракт в «Крокус Сити Холле». Обвиняемые назвали заказчиком спецслужбы Украины
Отказ Ирана от ядерной программы: какие стимулы предлагает Тегерану Белый дом
Теракт в «Крокус Сити Холле». Расследование уголовного дела завершено
Популярные новости
Штраф в&nbsp;23&nbsp;тысячи сомов выписали водителю, перевозившему бетон в&nbsp;Чуйской области Штраф в 23 тысячи сомов выписали водителю, перевозившему бетон в Чуйской области
В&nbsp;Кыргызстане объявлен в&nbsp;розыск гражданин Иордании В Кыргызстане объявлен в розыск гражданин Иордании
В&nbsp;Кыргызстане снова произошло землетрясение В Кыргызстане снова произошло землетрясение
Бизнесмену Имамидину Ташову вынесли приговор: девять лет лишения свободы Бизнесмену Имамидину Ташову вынесли приговор: девять лет лишения свободы
Бизнес
MBANK обновился: быстрый вход, новые функции и&nbsp;удобное управление финансами MBANK обновился: быстрый вход, новые функции и удобное управление финансами
Выбери Honor для яркого лета&nbsp;&mdash; верни себе кешбэк 1500 сомов и&nbsp;получи подарки Выбери Honor для яркого лета — верни себе кешбэк 1500 сомов и получи подарки
Bakai Bank стал официальным банком UFC в&nbsp;СНГ Bakai Bank стал официальным банком UFC в СНГ
Покупаете iPhone в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; получаете фирменный чехол в&nbsp;подарок Покупаете iPhone в O!Store — получаете фирменный чехол в подарок
30 июля, среда
15:04
За вымогательство взятки задержаны сотрудники Аксыйского РОВД За вымогательство взятки задержаны сотрудники Аксыйског...
14:57
Землетрясение на Камчатке. Цунами достигло берегов Гавайев и Аляски
14:57
Кабмин выделил Центру онкологии 10 миллионов сомов
14:43
На Иссык-Куле строят гольф-клуб. Проект курирует Рустам Жапаров
14:31
MBANK обновился: быстрый вход, новые функции и удобное управление финансами