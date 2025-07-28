15:15
USD 87.32
EUR 101.06
RUB 1.08
Происшествия

На юго-западе Германии сошел с рельсов пассажирский поезд: есть погибшие

На юго-западе Германии сошел с рельсов пассажирский поезд. Как минимум три человека погибли и 34 пострадали в аварии, сообщает местная газета Schwäbische.

Три пассажира госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщают экстренные службы. Предварительная причина аварии — сошедший на рельсы оползень. Перед крушением поезда в регионе прошли сильные штормы с проливными дождями. Движение поездов по железнодорожной линии между Ридлингеном и Мундеркингеном перекрыто.

По данным Bild, авария произошла с поездом, следовавшим по маршруту 55 в направлении Ульма. Согласно расписанию, он отправился в 17.33 из Зигмарингена с остановками в Менгене и Хербертингене.

Передняя часть состава поезда сошла с рельсов влево. После чего вагоны пролетели примерно 5 метров вверх по склону и врезались в деревья.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/337642/
просмотров: 2994
Версия для печати
Материалы по теме
Милиция установила личности хулиганов, закидавших камнями поезд Балыкчи — Бишкек
Первый рельсовый поезд со скоростью 400 километров в час запустили в Китае
Поезд Балыкчи — Бишкек неизвестные опять закидали камнями
Нелегальная миграция. В Германии призвали «закрыть дыры» в аэропортах
Кыргызстанская рок-группа My Own Shiva примет участие в конкурсе в Германии
В поездах Кыргызстана увеличат бесплатную норму веса перевозки ручной клади
Идите в суд. Германия отменила возможность апелляции при отказе в выдаче визы
Британская королевская семья откажется от поезда в рамках сокращения расходов
В Балыкчи тепловоз протаранил припаркованные у путей автомобили
Жайкы сезон. «Кыргыз темир жолу» Балыкчыга кошумча сапарларды баштады
Популярные новости
Штраф в&nbsp;23&nbsp;тысячи сомов выписали водителю, перевозившему бетон в&nbsp;Чуйской области Штраф в 23 тысячи сомов выписали водителю, перевозившему бетон в Чуйской области
В&nbsp;Кыргызстане объявлен в&nbsp;розыск гражданин Иордании В Кыргызстане объявлен в розыск гражданин Иордании
В&nbsp;Кыргызстане снова произошло землетрясение В Кыргызстане снова произошло землетрясение
Бизнесмену Имамидину Ташову вынесли приговор: девять лет лишения свободы Бизнесмену Имамидину Ташову вынесли приговор: девять лет лишения свободы
Бизнес
MBANK обновился: быстрый вход, новые функции и&nbsp;удобное управление финансами MBANK обновился: быстрый вход, новые функции и удобное управление финансами
Выбери Honor для яркого лета&nbsp;&mdash; верни себе кешбэк 1500 сомов и&nbsp;получи подарки Выбери Honor для яркого лета — верни себе кешбэк 1500 сомов и получи подарки
Bakai Bank стал официальным банком UFC в&nbsp;СНГ Bakai Bank стал официальным банком UFC в СНГ
Покупаете iPhone в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; получаете фирменный чехол в&nbsp;подарок Покупаете iPhone в O!Store — получаете фирменный чехол в подарок
30 июля, среда
15:04
За вымогательство взятки задержаны сотрудники Аксыйского РОВД За вымогательство взятки задержаны сотрудники Аксыйског...
14:57
Землетрясение на Камчатке. Цунами достигло берегов Гавайев и Аляски
14:57
Кабмин выделил Центру онкологии 10 миллионов сомов
14:43
На Иссык-Куле строят гольф-клуб. Проект курирует Рустам Жапаров
14:31
MBANK обновился: быстрый вход, новые функции и удобное управление финансами