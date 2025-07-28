На альтернативной автодороге север — юг на участке Арал — Казарман (283-284-й километры) на 27 июля расчищено 25 тысяч кубических метров камней из общего объема сошедших здесь 70-80 тысяч кубических метров. Об этом сообщает Минтранс.

По его данным, расчистка объемных камней продолжается уже четыре дня, так как объем сошедшей массы очень большой.

Напомним, что 24 июля на участке Арал — Казарман сошла крупная масса камней с горного склона, в результате чего движение транспорта временно приостановлено. Работы по ликвидации последствий камнепада на данном участке начались незамедлительно.

В связи с временным закрытием участка водителям рекомендовали использовать альтернативные маршруты, в частности, трассу Казарман — Ак-Талчат через перевал Кара-Гоо.