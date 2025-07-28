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Происшествия

Более 300 пьяных водителей выявили в Кыргызстане за прошлую неделю

На территории Кыргызстана за прошлую неделю выявлено более 300 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД.

Рейдовое мероприятие проходило по всей стране с 21 по 27 июля. Выявлено всего 20 тысяч 548 нарушений ПДД, из которых:

— 779 водителей оштрафованы за езду без соответствующих документов;

— 324 протокола составлено за управление авто в нетрезвом состоянии;

— 145 водителей оштрафованы за тонирование передних боковых стекол авто без соответствующих разрешительных документов;

— 999 протоколов выписаны на пешеходов;

— 3 тысячи 681 водитель оштрафован за нарушение правил эксплуатации авто;

— 56 водителей оштрафованы за автохулиганство;

— 3 тысячи 258 водителей оштрафованы за превышение скорости;

— 7 водителей наказаны за использование подложных госномеров авто;

— 9 тысяч 588 протоколов выписаны за другие нарушения ПДД.

Кроме того, за прошлую неделю в республике за нарушения ПДД 1 тысяча 711 машин водворены на штрафстоянки.

ГУОБДД МВД призывает водителей четко соблюдать Правила дорожного движения и быть осторожными на дорогах.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/337668/
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