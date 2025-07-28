15:16
USD 87.32
EUR 101.06
RUB 1.08
Происшествия

Сотрудники МЧС спасли пять человек на Иссык-Куле, унесенных ветром на байдарке

Сотрудники МЧС спасли пять человек в озере Иссык-Куль, чью байдарку унесло из-за поднявшегося ветра. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что среди пострадавших были мужчина, женщина, две девушки и младенец. Они не смогли самостоятельно вернуться обратно.

Информация о происшествии поступила в МЧС в 20.30. На место сразу выехали два спасателя на моторной лодке и трое сотрудников водолазной службы МЧС. Несмотря на темное время суток, они нашли отдыхающих на озере и доставили на берег.

Затем сотрудники МЧС отвезли всех в Чолпон-Атинскую городскую больницу, где пострадавшие прошли амбулаторный осмотр, после чего возвращены в дом отдыха. Их состояние оценивается как стабильное.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/337705/
просмотров: 1981
Версия для печати
Материалы по теме
На Иссык-Куле строят гольф-клуб. Проект курирует Рустам Жапаров
Исторические артефакты на дне озера Иссык-Куль обнаружили водолазы МЧС
Государству возвращены земельные участки на Иссык-Куле
На пляже в Чолпон-Ате спасатель вытащил из воды тонущего ребенка с инвалидностью
Фестиваль «Бир тууган» в «Рух-Ордо» завершился скандалом
Рекомендации по снижению антропогенной нагрузки на Иссык-Куль дадут ученые из РФ
На Иссык-Куле призывают местных жителей отказаться от незаконных поборов
В Иссык-Кульской области усиливают контроль за ценами на аренду пляжных зонтов
Обмеление Иссык-Куля. Что планируют делать для увеличения уровня воды в озере
Руслан Фахрутдинов в одиночку проплыл 43 километра по Иссык-Кулю за 20 часов
Популярные новости
Штраф в&nbsp;23&nbsp;тысячи сомов выписали водителю, перевозившему бетон в&nbsp;Чуйской области Штраф в 23 тысячи сомов выписали водителю, перевозившему бетон в Чуйской области
В&nbsp;Кыргызстане объявлен в&nbsp;розыск гражданин Иордании В Кыргызстане объявлен в розыск гражданин Иордании
В&nbsp;Кыргызстане снова произошло землетрясение В Кыргызстане снова произошло землетрясение
Бизнесмену Имамидину Ташову вынесли приговор: девять лет лишения свободы Бизнесмену Имамидину Ташову вынесли приговор: девять лет лишения свободы
Бизнес
MBANK обновился: быстрый вход, новые функции и&nbsp;удобное управление финансами MBANK обновился: быстрый вход, новые функции и удобное управление финансами
Выбери Honor для яркого лета&nbsp;&mdash; верни себе кешбэк 1500 сомов и&nbsp;получи подарки Выбери Honor для яркого лета — верни себе кешбэк 1500 сомов и получи подарки
Bakai Bank стал официальным банком UFC в&nbsp;СНГ Bakai Bank стал официальным банком UFC в СНГ
Покупаете iPhone в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; получаете фирменный чехол в&nbsp;подарок Покупаете iPhone в O!Store — получаете фирменный чехол в подарок
30 июля, среда
15:04
За вымогательство взятки задержаны сотрудники Аксыйского РОВД За вымогательство взятки задержаны сотрудники Аксыйског...
14:57
Землетрясение на Камчатке. Цунами достигло берегов Гавайев и Аляски
14:57
Кабмин выделил Центру онкологии 10 миллионов сомов
14:43
На Иссык-Куле строят гольф-клуб. Проект курирует Рустам Жапаров
14:31
MBANK обновился: быстрый вход, новые функции и удобное управление финансами