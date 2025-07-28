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Происшествия

Десятки рейсов «Аэрофлота» отменены: хакерская атака на серверы авиакомпании

«Аэрофлот» сообщил, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой, из-за которого ожидается вынужденная корректировка расписания.

Корректировка расписания выполняемых рейсов предполагает перенос и отмену.

СМИ
Фото СМИ. Ситуация в Шереметьево

«Просим пассажиров следить за информацией на онлайн-табло сайтов аэропортов по всей маршрутной сети авиакомпании (онлайн-табло аэропорта Шереметьево при вылете из Москвы), информационных табло аэропорта и за объявлениями по громкой связи в аэропорту.

В настоящее время команда специалистов работает над минимизацией рисков выполнения производственного плана полетов и скорейшего восстановления работы штатной работы сервисов», — говорится в сообщении.

В свою очередь DW утверждает, что хакеры уничтожили 7 тысяч серверов «Аэрофлота» и похитили 20 Тб данных. По данным издания, ответственность за атаку взяли на себя хакерские группировки Silent Crow и «Киберпартизаны BY».

«Согласно заявлениям хакеров, были скомпрометированы все критически важные корпоративные системы, включая базы данных истории перелетов и CRM. Злоумышленники утверждают, что получили доступ к компьютерам сотрудников, включая топ-менеджеров, а также к аудиозаписям переговоров, системам слежения и внутренней переписке, и уже опубликовали скриншоты», — говорится в публикации.

«Аэрофлот» сообщил об отмене уже около 50 рейсов из-за сбоя в работе информационных систем, в том числе полеты в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Калининград, Казань, Минск, Ереван.

Российские СМИ сообщают о коллапсе в московском аэропорту Шереметьево. Пассажиров, которые уже успели зарегистрировать багаж на отмененные рейсы, «Аэрофлот» просит забрать его в зале выдачи и покинуть аэропорт.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/337714/
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