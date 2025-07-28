Задержаны экс-глава муниципального предприятия Каракола и глава стройкомпании

В ходе проводимой системной работы по противодействию коррупционных преступлений в органах МСУ выявлены нарушения при проведении закупок и осуществлении капитального ремонта основных улиц города Каракол.

Так, экс-директор муниципального предприятия дорожного хозяйства Каракола Д.Э.Э., злоупотребляя своими должностными обязанностями, в августе 2023 года заключил в нарушение процедур закупок прямой договор с руководителем ОсОО «Г-У» Г.Ш.Г. на капитальный ремонт улицы Жакыпова протяженностью 660 метров на 24,5 миллиона сомов.

Фото ГКНБ. Подозреваемые

Кроме того, ремонтные работы на данном участке выполнены с использованием некачественных материалов, а также с завышением объемов работ на сумму 3 миллиона 62 тысячи сомов, тем самым государству нанесен ущерб в особо крупном размере.

По результатам следственных действий экс-директор муниципального предприятия дорожного хозяйства Д.Э.Э. и руководитель строительной компании Г.Ш.Г. задержаны и водворены в ИВС ГОВД Каракола.



