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Мясокомбинат в Сулюкте и колледж в Кара-Балте: ГКНБ вернул объекты государству

Бывший мясокомбинат в городе Сулюкта в Баткенской области возвращен на баланс государства. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Отмечается, что мясокомбинат с прилегающей территорией общей площадью 1,4 гектара был незаконно приватизирован в 2000 году, а в результате работы спецслужбы нынешний владелец добровольно передал объект на баланс мэрии Сулюкты.

Также в ГКНБ сообщили, что здание Гуманитарно-экономического колледжа имени Абая в городе Кара-Балта Чуйской области возвращено государству.

По данным Госкомитета, трехэтажное здание спального корпуса школы-лицея № 10 имени Макаренко площадью 837,6 квадратных метра с прилегающим земельным участком 0,45 гектара незаконным путем на основании постановления главы Жайылского района на безвозмездной основе было передано в собственность Чуйского университета имени Мамбеткалиева.

«В 2018 году на основании вышеуказанного постановления на данный участок земли был выдан государственный акт на частную собственность. В 2021 году данный участок на основании договора о безвозмездной передаче недвижимого имущества некоммерческой организации, был незаконно передан в собственность Гуманитарно-экономического колледжа имени Абая», — сообщили в ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/337747/
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