В Кыргызстане произошло землетрясение. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.

По его данным, подземные толчки зафиксированы сегодня в 13.41. Очаг землетрясения располагался в 2 километрах к северо-западу от села Эски-Масы, 3 километрах к северо-западу от села Алма, 5 километрах к западу от села Гелеген, 6 километрах к юго-востоку от села Кара-Булак, 6 километрах к северо-западу от села Масы, 6 километрах к северо-востоку от города Кочкор-Ата.

Интенсивность землетрясения составила в селах Эски-Масы и Алма около 3 баллов, селе Гелеген − 2,5 балла.